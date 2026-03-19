立憲民主党は、新年度予算案の年度内成立は難しいとして、自民党に対して暫定予算案を組むか方向性を示すよう求めました。立憲民主党斎藤嘉隆 国対委員長「魔法の杖でもない限り年度内に予算を成立させるという非常に無謀な考え方は諦めていただいた方が良いのではないか」新年度予算案などをめぐり、国会では19日、自民党の磯崎参院国対委員長と立憲民主党の斎藤国対委員長が会談しました。参議院では、“充実した予算案の