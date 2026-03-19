一般質疑が行われた参院予算委＝19日午前上野賢一郎厚生労働相は19日の参院予算委員会で、整備士不足に伴いドクターヘリの運休が相次ぐ問題に関し、財政支援を通じて運航事業者の体制強化に取り組む考えを示した。「地域の救急医療体制を確保する重要な役割を担っている。運航をバックアップする」と述べた。厚労省の担当者は、昨年7月から今年2月までに延べ345日間の計画運休が発生していると説明した。自民党の石田昌宏氏は