お笑いコンビ、スピードワゴン小沢一敬（52）が芸能活動を再開することが19日、所属事務所「ホリプロコム」の公式ホームページで発表された。「2024年から芸能活動を自粛しておりました、スピードワゴン小沢一敬ですが、この度、活動を再開させていただくことに致しました。これまで、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしたファンの皆様、関係者の皆様に改めて、深くお詫び申し上げます。弊社としましては、今回の件を真摯に受け止め