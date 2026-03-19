今回は、妻がモラハラ夫と離婚する準備をしていたエピソードを紹介します。早く離婚したい…「いつも偉そうな態度で、モラハラ発言ばかりの夫に、これまでずっと我慢してきました。でもこれ以上はもう無理です。中学生の娘も『ママ、離婚した方がいいよ』とよく言ってきます。そして最近、ついに夫と離婚することを決め、今はその準備をしています。パート先の保険代理店からは、以前から正社員として働かないかと誘われていたので