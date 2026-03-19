Snow Man佐久間大介（33）が19日、都内でペットライン「懐石」新CM＆アンバサダー継続発表会に登壇し、動物保護への関心を語った。「懐石」はグルメキャットフードブランド。佐久間は同ブランドのアンバサダー就任2年目を迎え「2年目に続けて選んでいただいたことがうれしいですし、僕自身愛猫や愛犬が居たりして動物全般が大好き。『懐石』は一緒に幸せを共感できるツールの1つだと思うので、これからも全動物と仲良くできるよう