MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。3月16日（月）に放送された同番組には、クリエイターとしても活躍するキングコングの西野亮廣がゲストで登場。ビジネスに関するトークを繰り広げるなか、MEGUMIは“ヤンキーの恋愛番組”企画を立ち上げたきっかけとして、“ある男性芸人”の名前を挙げて…。【映像】MEGUMIが男を感じた芸人は