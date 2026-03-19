新潟市は19日、2027年4月に開校を決めている市として初となる夜間中学校の名称が決定したと発表しました。名称は「新潟市立 新星（しんせい）中学校」です。公募の結果、県内外から292件の応募があり、240の名称案が寄せられたということです。「新星中学校」の「新」の字には、新潟市の「新」や、市内初の夜間中学としての新しさのほか、、ひとりひとりの生徒がこれまでの人生に「新たな学び」を加え、自らの社会生活をより豊かに