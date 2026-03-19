★人気テーマ・ベスト１０ １レアアース ２蓄電池 ３防衛 ４半導体 ５水素 ６ドローン ７フィジカルＡＩ ８データセンター ９ＪＰＸ日経４００ １０ペロブスカイト太陽電池 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「蓄電池」が２位となっている。 高市早苗首相は１９日、ワシントンで日米首脳会談に臨む。最大の焦点はトランプ米大統