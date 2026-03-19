後場寄り付き直後の東京株式市場では、日経平均株価が前営業日比１４４０円安前後と前場終値と比較して下げ幅を拡大。外国為替市場では１ドル＝１５９円７０銭近辺で推移している。日銀は１９日、金融政策決定会合で政策金利の据え置きを決定した。 出所：MINKABU PRESS