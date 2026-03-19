5月8日に日米同時公開される映画『ビリー・アイリッシュ - HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR （LIVE IN 3D）』の日本版ポスタービジュアルが公開された。 参考：ビリー・アイリッシュのコンサートフィルム、公開延期が決定5月8日に日米同時公開へ 本作は、ビリー・アイリッシュのワールドツアーを、最先端の立体撮影技術によって3D映像化したコンサートフィルム。ツア