[故障者情報]FC東京は19日、日本代表DF長友佑都がチームドクターによる診察の結果、右ハムストリング肉離れと診断されたことを発表した。長友は14日のJ1百年構想リーグEAST第6節・水戸ホーリーホック戦で負傷。同試合まで開幕6戦連続でスタメン出場していた。19日にメンバーが発表される日本代表の欧州遠征には、無念の不参加となる。同日に自身のX(@YutoNagatomo5)を更新し、「東京のタイトルとW杯専用エンジンに交換する