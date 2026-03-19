[故障者情報]水戸ホーリーホックは19日、MF島谷義進が検査の結果、第5腰椎分離症と診断されたことを発表した。全治については公表されていない。現在17歳の島谷は流通経済大柏高から今季加入。ここまで水戸での公式戦出場はなかった。