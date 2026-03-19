元ヤクルト監督の古田敦也氏は3月18日、Instagramのストーリーズを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で優勝したベネズエラを祝福した。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」 3月18日に行われたWBCのベネズエラ対アメリカの決勝戦では、ベネズエラが3-2でアメリカを破り初優勝。古田氏は「