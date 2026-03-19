まるで専属のジムトレーナー（⇒次へ）【画像を見る】「はい、もう1回！」ジムトレーナーさながらのプードル何気ない家族の時間の中で、ひときわ目を引くスタンダードプードルの行動が話題になっています。近すぎず、離れすぎず、絶妙な距離感で子どもを見守る姿にほっこりする人が続出しているようです。さて、どんなシーンだったのでしょうか。■まるで専属トレーナー？腹筋を見守るスタンダードプードルヨガマットの上で女の子