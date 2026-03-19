メンフィス・グリズリーズ vs デンバー・ナゲッツ日付：2026年3月19日（木）開催地：フェデックス・フォーラム（Memphis）最終スコア：メンフィス・グリズリーズ 125 - 118 デンバー・ナゲッツ NBAのメンフィス・グリズリーズ対デンバー・ナゲッツがフェデックス・フォーラム（Memphis）で行われた。 第1クォーターはメンフィス・グリズリーズがリӦ