ミールステイは3月18日に、旅行先で現地の人と気軽にお茶や食事を楽しめるスマートフォンアプリ「ミールステイ」の提供を開始した。●一期一会の交流を大切にする安心設計「ミールステイ」は、現地の人との交流を通じて訪問先の日常に触れる体験を楽しみたいものの、言語や安全面への不安などから、旅行中に気軽に現地の人と交流する機会が限られるという課題を解決して、旅行者が安心して気軽に現地の人とつながれる仕組みを