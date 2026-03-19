【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSが、5thアルバム『ARIRANG』のタイトル曲「SWIM」のMVティザー映像を追加公開した。 ■映画のような壮大な演出とメンバーたちの力強い佇まいに注目！ 3月18日に公開された最初のティザーは、博物館に展示された船の模型を見つめる女性の姿で好奇心を刺激したのに対し、今回はついにBTSのメンバー7人が登場。 映像は「SWIM」の音源を背景に、海を切り裂きな