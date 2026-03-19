King & Princeの永瀬廉が出演する『笑ってコラえて！3時間SP』（3月21日放送／日本テレビ系）の番組公式SNSが更新され、オフショットとコメント動画が公開された。大型犬と触れ合う姿に注目が集まっている。 【画像＆動画】永瀬廉×大型犬の2ショット／和やかな雰囲気のコメント動画 ■永瀬廉、大型犬とロケでのほっこりショット ■愛おしそうに大型犬の頭をなでる姿も 永瀬は、静岡県河津町で行われた「ネタ掘れワンワ