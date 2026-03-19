『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（日本テレビ系）の公式SNSで、本編の一部が公開され、佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）が顔の長さを測り合う様子が話題となっている。 【動画】顔の長さを測り合う佐久間大介＆日村勇紀／【画像】佐久間大介の小顔際立つ全身ショット ■メジャーで顔の長さを測り合う佐久間大介＆日村勇紀 3月14日放送回では「無印良品」を深掘り。「書き込めるメジャー」が