【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOASOBIと日本発のスポーツブランド・ASICSのコラボレーションアイテムが、3月19日に発売された。 ■店頭装飾は3月29日まで展開 今回発売されたラインナップは、シューズ、ニットジャケット、ニットパンツ、フーディー、ロゴキャップ、ロゴソックスの全6アイテム。YOASOBIのふたりがコンセプト検討から製品開発まで長期にわたって深く関わり、 ASICSの開