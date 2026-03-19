ドジャースの大谷翔平投手が18日（日本時間19日）、米アリゾナ州で行われたジャイアンツとのオープン戦に先発登板。4回1／3を1安打無失点に抑え、4奪三振をマーク。直球は最速99.9マイル（約160.7キロ）を記録するなど、開幕へ向けて順調な仕上がりを見せた。 ■最速161キロをマーク 昨年のワールドシリーズ第7戦以来の実戦登板となった大谷。初回をわずか5球で3者凡退に打ち取り、上々の滑