熊本県内の多くの公立小学校で今日（3月19日）卒業式が行われ、児童が友達と過ごした学び舎に別れを告げました。 【写真を見る】「6年間本当にありがとう」熊本県内多くの小学校で卒業式約1万5000人が卒業 熊本市の黒髪小学校では、79人が卒業の日を迎えました。 卒業生は名前を呼ばれると元気よく返事をし、一人一人卒業証書を受け取りました。 川上輝美校長が「中学校という新しい舞台で、失敗を恐れず本気で挑戦し続けて