BS民放各社の4Kで放送されている番組が、2026年の秋からWOWOWでも無料配信で見ることができるようになります。BSフジなど民放5社とWOWOWは、2018年の4K放送開始以来、4Kの特色を生かした、より鮮明で臨場感のあふれる番組をこれまで多数制作してきました。各社は、2026年の秋からこうした番組を「WOWOWオンデマンド」でも4Kで無料配信するということです。具体的な視聴方法やサービスの開始時期については、後日改めて発表するとし