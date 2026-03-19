将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第6局2日目が19日、名古屋市の「名古屋将棋対局場」で行われ、午後0時30分に両対局者に昼食が提供された。藤井は「スパイシーキーマカレー」「ウーロン茶」、永瀬は「麻婆豆腐点心セット（大盛り）」「コーヒー（HOT）」「ウーロン茶」「ペリエ」を注文した。永瀬は同セッ