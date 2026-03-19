歌手の浜崎あゆみ（47）が18日、Instagramのストーリーズを更新。「質感干し柿だぜ」と自虐気味につづった自撮りショットを披露し、さまざまな反響が寄せられている。【映像】“目がブヨり始めてる”浜崎あゆみの姿3月7日のストーリーズでは「花粉症よ、わたしの目鼻に到着しやがったな 笑目がブヨり始めてる かゆい」と花粉症の影響について報告。続く投稿では「花粉でもうメイクはできまへん」と顔に近い距離で撮影した動