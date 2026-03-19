中東情勢が緊迫する中、エネルギー施設への攻撃の応酬が続いています。カタール国営のエネルギー会社「カタールエナジー」は18日、LNGの輸出拠点がある北部のラスラファンにミサイル攻撃があり、火災が発生するなど大規模な被害を受けたと発表しました。またサウジアラビアも18日、ガス施設などにミサイルやドローン攻撃があったため迎撃していて、いずれもイランによる攻撃とみられます。これに先立ちイランは18日、南部ブシェー