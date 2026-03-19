プロ野球・中日は19日、始球式にミラノ・コルティナ五輪の金メダリスト村瀬心椛選手が始球式を務めることを発表しました。村瀬選手は4歳でスノーボードに出会い、全日本選手権スロープスタイル優勝、X Games Norwayでは大会史上初のバックサイドダブルコーク1260を決めて優勝。初めて出場した2022年北京五輪ではビッグエアで銅メダルを獲得、17歳3ヶ月でのメダルは日本人女子冬季五輪メダリスト最年少記録となりました。そしてミラ