ぽっこりと出た下腹に悩まされている方は少なくないと思いますが、その原因は筋力の低下だけでなく、内臓の機能低下による“便秘”なども挙げられます。そこで、習慣に採り入れたいのが、深い呼吸とともにお腹深部の筋肉を強化する簡単エクササイズ【プロットクランチホールド】です。お腹深部の筋肉を強化するエクササイズなので、下腹の凹ませや整腸、さらには腰の痛みの予防に効果を期待できます。プロットクランチホールド（１