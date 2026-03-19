3月17日、フジテレビの竹内友佳アナウンサーが近く退社を発表することが「週刊文春」の取材で判明したという。同局のアナウンサーをめぐる“異変”が、あらためて話題となっている。「竹内アナは現在、昼の報道番組『FNN Live News days』のキャスターを担当しています。2018年に結婚し、2021年に第1子を出産しており、退社後はフリーとして働くよりも子育てに専念するそうです」（芸能担当記者）かつてはアナウンサー志望の若