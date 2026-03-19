新しく「テレ東アニメ」「テレ東アニメKids」の2つのチャンネルが誕生しました。また全77作品の一挙配信や大人気番組の配信特別企画等、リニューアル記念の豪華7大企画がスタート！アニメ愛が溢れる、盛り沢山のコンテンツを心ゆくまでお楽しみください！ 「テレ東アニメ」チャンネル：ライトからコアまで、幅広いアニメファンに楽しんでいただけるチャンネル運営を行ってまいります。大人気作品の一挙配信