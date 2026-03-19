小祝は照れ笑い「（報道は）公表する予定でもなく、ビックリ」女子ゴルフの小祝さくら（ニトリ）が19日に取材に応じ、男子ゴルフの桂川有人（国際スポーツ振興協会）と結婚していたことを明かした。ともに1998年生まれの27歳。同学年プロのビッグカップルとなる。「公表する予定でもなく、（報道が出て）ビックリしたんですけど、引き続きゴルフを頑張ることに変わりない。しっかりゴルフに集中したい」と語った。小祝はこの日