あなたが理想の男性像を描くように、男性も「こんな女性と付き合いたい」という憧れを持っています。そこで今回は、多くの男性が瞬間的に惚れ込む「いい女」の条件を紹介。この条件を知れば、あなたの恋愛運も上がるかも？情緒が安定していて親しみやすい男性が最も「いい女」と感じるのは、情緒が安定していて親しみやすい女性。常に愛想がよく、悪口や愚痴をあまり言わない女性は男性にとって話しかけやすい存在です。感情の浮き