元乃木坂４６のメンバーで女優の生駒里奈が１９日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。センバツ高校野球の開会式で聞いた「君が代」に衝撃を受けたことを明かした。第９８回センバツ高校野球大会で１９日、甲子園で開幕。開会式では昨年の全日本学生音楽コンクール全国大会声楽部門・高校の部で優勝した秋田県・聖霊学園の鈴木彩花さんが「君が代」を独唱。その美声が甲子園に響いた。同じ秋田県出身の生駒は「秋田の聖霊学園・鈴