朝の習慣としてコーヒーを飲む人は少なくありません。目覚めの一杯として欠かせないという人もいれば、カフェインを控えるためにあえて飲まない人もいます。どちらもよくある生活スタイルですが、朝のコーヒー習慣は集中力や体の状態にどのような影響を与えるのでしょうか？そこで今回は、それぞれの特徴を解説します。朝のコーヒーは覚醒を助ける働きがあるコーヒーには眠気を感じにくくする働きがあると言われているカフェインが