感情を素直に言葉にするのが苦手な男性は少なくありません。でも実は、本気で好きな女性には無意識のうちに特別なセリフを言ってしまうもの。そこで今回は、男性が「愛している」という気持ちを込めて、“本命女性”だけに言うセリフを紹介します。「なんでも言ってね」「困ったことがあったら遠慮しないで」こんな言葉をかけてくる男性は、あなたに対して特別な感情を抱いている可能性が高いでしょう。男性は好きな人のために何か