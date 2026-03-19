まだ世の中にないモノやストーリーあふれるチャレンジが集まる応援購入サービス「Makuake」から注目のプロダクトをピックアップ。 デザイナー、経営者、テレビ番組のコメンテーターなど、多岐にわたる活動を展開するアートディレクターの山粼晴太郎さんに、開発担当者との対談を通じて製品の魅力を深掘りしてもらおう。 山粼晴太郎企業のデザイン戦略やブランディングを軸に、サービス設計やプロモーションまで