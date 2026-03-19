マッツ・ミケルセンとニコライ・リー・コスが共演するアナス・トマス・イェンセン監督の最新作『The Last Viking』（英題）が、邦題を『さよなら、僕の英雄』として、6月19日より全国公開されることが決まった。併せて、場面写真2点も解禁となった。【別カット】『さよなら、僕の英雄』場面写真強盗事件での服役を終えたアンカーは、事件の際に大金を隠した兄マンフレルと15年ぶりに再会する。しかしマンフレルはその隠し場所