伊藤健太郎が主演を務める、6月7日22時より放送・配信スタートの『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』（WOWOW）より、木村文乃とGACKTの出演が発表。併せて、主題歌がGACKTの9年ぶりの新曲「FALL AGAIN」に決定し、同曲が流れる特報映像、メインビジュアルが解禁された。【動画】GACKT9年ぶりの新曲も！『コンサルタント』特報主人公は、ミステリー小説家志望の冴えない男・伊崎耀（伊藤健太郎）。謎の組織“カン