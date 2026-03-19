STARGLOWが、ニッポン放送、文化放送、TBSラジオのラジオ3局にて、4月からレギュラー番組をスタートさせる。4月2日（木）には文化放送『STARGLOWのスタメン！』、TBSラジオ『STARGLOW THE BASE』の初回が放送。4月10日（金）にはニッポン放送『STARGLOWのオールナイトニッポンX(クロス)』がスタート予定だ。ラジオ3局同時期のレギュラー展開を、デビュー間もないSTARGLOWが担うという形になった。ラジオならではの距離感の中で、切