俳優・中村雅俊と女優・五十嵐淳子夫妻の三女・モデルの中村里砂が、16日までにInstagramを更新。金髪×ミニスカ姿の近影を披露するとファンから称賛が相次いだ。【写真】中村雅俊の美人娘36歳、“水着姿”が「美しすぎる」「スタイル抜群」（7枚）連日、圧倒的な美貌やスタイルに「美しすぎる」「憧れる」などの声が寄せられている里砂。昨年は水着姿を投稿し話題に。そんな彼女が投稿したのは、モデルとして出演した次世代