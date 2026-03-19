5月8日に公開される映画『ビリー・アイリッシュ ‐HIT ME HARD AND SOFT：THE TOUR（LIVE IN 3D）』より、本作の魅力を凝縮した日本版ポスターが解禁された。【写真】本作ポスターをバックにしたビリー・アイリッシュ本作は、ビリー・アイリッシュの完全ソールドアウトとなったワールドツアーの模様を最先端の立体撮影技術によって3D映像化したコンサートフィルム。グラミー賞（R）の常連ともいえる世界的アーティストである