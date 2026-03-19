THE YELLOW MONKEYが、7月7日に有明アリーナにてファンクラブツアー＜TOUR 2026 THE COUNTDOWN 〜Are you a BELIEVER.?〜＞の追加公演をおこなうことを発表した。2016年1月8日の再集結発表から今年で10年を迎えたTHE YELLOW MONKEY。2枚のオリジナルアルバムのリリースや全国ツアー、ドーム公演など精力的に活動を続けてきた彼らが今年の同日1月8日に発表したのが、ファンクラブツアー＜TOUR 2026 THE COUNTDOWN 〜Are you a BELIE