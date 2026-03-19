シンガー・ソングライターで元ＮＭＢ４８の初代キャプテン・山本彩が１９日までにＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。インスタグラムで黒のアウターに茶色のブーツを着用したコーディネートを披露し反響を呼んでいる。また「最近物欲がすごいです誰か代わりにこの物欲もらってください（？）」とつづった。この投稿に対してファンから「彩ちゃん可愛い〜」「スタイル良すぎるー！」「さや姉足細過ぎ！」「同じく物