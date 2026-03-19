◆ファーム・リーグ西地区阪神―オリックス（１９日・日鉄鋼板ＳＧＬ尼崎）阪神のドラフト１位・立石正広内野手＝創価大＝が、５番・ＤＨでスタメン出場する。右足の肉離れで出遅れていたが、１７日のオリックス戦（ＳＧＬ）で実戦初出場。１８日は大学の卒業式で欠場した。以下、阪神のスターティングメンバー。「阪神」１番・二塁佐野２番・中堅福島３番・一塁前川４番・左翼浜田５番・ＤＨ立石６番・捕手栄枝７