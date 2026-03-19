野外ロックフェス＜中津川 WILD WOOD 2026＞が9月19日および20日の2日間、岐阜県中津川公園内特設ステージで開催される。自然と音楽を愛する人々が集う同フェスの第1弾出演アーティストが発表となった。アナウンスされたのは、ユニコーン、礼賛、HEY-SMITH、JUN SKY WALKER(S)、Hump Back、FOMAREといった計6組だ。ユニコーン礼賛HEY-SMITH2026年にメンバー全員が還暦を迎えた遊び心満載のレジェンドバンド、ユニコーンが満を持し