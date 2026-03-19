◆第９８回センバツ高校野球大会第１日▽１回戦帝京４―３沖縄尚学（１９日・甲子園）史上５校目の夏春連覇を目指した沖縄尚学が敗れた。昨夏の甲子園Ｖに大きく貢献した末吉良丞投手（３年）が先発し、最速１４７キロの直球を軸に７回まで無失点投球。だが８回に帝京打線に捕まり、４失点で途中降板した。夏春連覇挑戦校の開幕戦敗退は実に９７年ぶりだった。末吉は３回まで１安打で毎回の５奪三振と好投。４回は先頭への