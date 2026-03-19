Psycho le Cému主催フェス＜姫路シラサギROCK FES 2026＞が3月28日および29日の2日間、兵庫・アクリエひめじ 大ホールで開催される。同フェスDAY2となる3月29日公演がニコニコ生放送にて独占生中継されることが発表となった。『ニコ生独占生中継「姫路シラサギROCK FES 2026(DAY2)」』では、Psycho le Cému、NIGHTMARE、Plastic Tree、0.1gの誤算、ENVii GABRIELLAといった全出演バンドのアクトが放送される予定だ。詳細