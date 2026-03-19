◆第９８回センバツ高校野球大会第１日▽１回戦帝京４―３沖縄尚学（１９日・甲子園）強打が自慢の帝京が、昨夏の甲子園優勝に貢献した沖縄尚学のエース末吉良丞を攻略して逆転勝ちした。甲子園の勝利は１１年夏以来１５年ぶりで、春は１０年以来１６年ぶりとなった。帝京の先発は左腕の仁礼パスカルジュニア（３年）。「１番・指名打者」として安藤丈二（３年）を起用した。仁礼は初回を３者凡退に封じた。３回に１点を献