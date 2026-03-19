ツチヤカレンが、デジタルシングル「こどくトロイ」を3月25日に配信することが決定し、そのジャケット写真と歌詞を公開した。ジャケット写真今作「こどくトロイ」は、SNSが生活の一部となった現代社会を背景に、人と簡単につながれる時代でありながらも拭いきれない孤独や不安などの感情をテーマにした楽曲だという。タイムラインに流れ込む他人の近況や、情報過多の世界の中で揺れ動く心情を、鋭い視点で描き出しているとのことだ