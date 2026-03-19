第９８回センバツ高校野球大会が１９日、甲子園で開幕した。昨年の「ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト朗読部門」で優勝した長崎北陽台の只安遥都さんは、入場行進で出場３２校の学校名をしっかりと読み上げた。「正直、よく覚えていませんが、自信を持って読めた。１００点中、２００点をつけたいと思います。選手たちには、自分の高校が出場することを誇りに思ってほしい。その一心でした」と笑みがはじけた。ズバリ、全３２